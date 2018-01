Læserspørgsmål: Hvad er den rigtige opgivelse for påhængsvægt?

Svar

Vi bruger også bilfabrikanternes/importørernes hjemmesider til at finde oplysninger, samt deres særlige pressesider og pressemateriale.

Når en bil EU-typegodkendes, bliver den godkendt med en given vægt af påhængsvogn. Det er til dels bestemt af, at den skal kunne sætte i gang et antal gange på en 12% stigning (uden at koblingen brænder af). Når bilen leveres til kunden i Danmark, er det altid denne vægt, der vil fremgå af bilens registreringsattest.

I Danmark er der imidlertid ikke krav om, at biler med påhængsvogn skal kunne sætte i gang på en 12% stigning, så nogle bilfabrikker tillader en større påhængsvægt, hvis kravet om de 12% ikke skal være opfyldt.

I så fald kan man hos importøren få et brev omkring den større påhængsvægt, som bilen kan godkendes med. Bilen skal så til syn for at få registreret denne højere tilladte påhængsvægt. Ved synet medbringer man det nævnte brev fra importøren.