Hvorfor overfuser I Mitsubishi?

Kære Arne.

Tak for din mail, som vi har stor respekt for.

Siden Bil Magasinet blev lanceret, har vi været et interessemagasin med holdninger. Vi anmelder biler, lige som filmanmeldere anmelder film. Det fordrer, at vi tager stilling til bilerne.

Vi mener, det giver læseren værdi, at vi forholder os til de biler vi kører, frem for blot at referere til dem. Det har været en kerneværdi i Bil Magasinet siden det allerførste magasin.

Det giver dig og alle andre læsere mulighed for at forhold sig til bilen. Det betyder på ingen måde, at vi forventer, at du er enig med os, og det gør således heller ikke dig til idiot, fordi du mener noget andet.

Du kan og bør tage stilling til bilerne efter eget forgodtbefindende, men gerne med udgangspunkt i vores kritik. De elementer vi påtaler, kan vel være ting, som du synes godt om - og omvendt.

Jeg er ganske enig i din vurdering af Mitsubishi's portefølje, og Bil Magasinet har gennem mange år givet både ros og ris til mange Mitsubishi-modeller, som vi gør det med alle mærker.

Personligt er Lancer Evo IX en favorit. Men det gør ikke alle Mitsubishi-modeller til lige vellykkede modeller, og vi opfatter det som vore forpligtelse over for dig som læser, at sige til og fra, når det er påkrævet.

Vi håber du forstår og måske sågar kan værdsætte denne indstilling. Det tror vi mange læsere gør.

Med venlig hilsen

Mikkel Thomsager

Chefredaktør, Bil Magasinet