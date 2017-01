Juuls billedblog: Tiltrængt, nyt grej i kameratasken!

Næste fotoinvestering her på Bil Magasinet bliver det nye Canon 24-105 MM II 4.0L IS USM zoomobjektiv, der skulle have forbedret billedstabilisering i forhold til det gamle. Dét er en god ting, når man skal fotografere biler i fart fra en anden bil. Problemet er bare, at det er i restordre på ubestemt tid...

Jeg skal nok poste nogle billeder og flere indtryk, når vi har fået gang i den nye 5D'er.