Juuls billedblog: Praktisk fototrick til biludstillinger

Uden et stativ eller en blitz kan det være svært at fotografere biler indendørs. Med sparsomt lys bliver lukkertiden nemlig lang og/eller dybdeskarpheden lav. Det giver ringe billeder.

Men der er et trick, hvis du ikke orker at slæbe ekstra grej med. Nutidens digitalkameraer er så gode, at du kan skrue en hel del op for ISO'en uden at billedet bliver grynet. Hvis billedet tilmed ikke skal være særlig stort –f.eks. til din Instagram-konto – skal du ikke være nervøs for at pille ved ISO-værdien.