Juuls billedblog: Møgvejr kan give dramatiske bilbilleder

Efteråret er lig med regn, grå himmel og dalende temperaturer, men årstiden kan også genere nogle fede bilfotos.



Du skal bare bruge noget så kedeligt som korrekt påklædning og masser af gå-på-mod når det vælter ned med regn udenfor. Tænk en varm trøje, gummirøjsere, en hue og regnslag til dig og evt. dit kamera. Det er nemlig svært at tage gode billeder, hvis du klaprer tænder og længes efter at ligge på sofaen under et tykt tæppe. Husk også en blød klud til at tørre regndråber af dine objektiver.