Juuls billedblog: Kvikguide til et sikkert kør-sidelæns-foto

Ved at være på pletten tidligt om morgenen - helst på en hverdag - minimerer vi risikoen for at møde andre trafikanter på de gode køreveje.

Hvis ikke chaufføren selv har fuldt udsyn gennem hele svinget, har vi et par mand stående til at holde med og lytte efter andre trafikanter før og efter svinget. På den måde sikrer vi os, at der er fri bane.

Selve billedet er ret nemt at tage. Jeg plejer at bruge en 70-200 mm telelinse, der giver mig en vis sikkerhedsafstand, når bilen kommer kørende gennem svinget i høj fart. Skal bilen fotograferes bagfra, er der ikke det store at være bekymret over, da bilen typisk vil bevæge sig væk fra kameraet, når baghjulene spinner. Forfra er sagen lidt anderledes.

Det fornuftige valg er at fotografere fra indersiden af svinget, hvor der er lav risiko for at blive ramt af en bil på afveje. Hvis du står på ydersiden af svinget og fotograferer en bil på vej ud af det, så sørg for at stille dig i sikkerhed bag et autoværn.

Sæt kameraets autofokus på kontinuerlig (Canon: AF servo), vælg lukkertidsprioriteret eksponering og sæt lukkertiden til f.eks. 1/250 sek. Så kan du et skud i kassen, som dette nedenfor.