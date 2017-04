Juuls billedblog: Kom med bag om forsiden på Bil Magasinet

Også Volvo'en får et skud blitz-lys for at fremhæve den flotte kølergrill. Hjemme på kontoret starter billedbehandler Wilken Photoshop op og går igang med at klippe og klistre billederne sammen til et foto, der skal på forsiden af bladet.

Tanken var oprindelig, at forsidebilledet skulle laves neutralt, men Wilken opdager et snapshot på kameraets hukommelseskort, som forestiller Royal Arena uden biler foran. Det er rigelig til at lave en flot baggrund, hvis man er god til Photoshop.