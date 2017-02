Juuls billedblog: Kør en tur og find de gode fotospots

Med over 200 biler gennem testgaragen hvert år er det lidt af en udfordring for os på Bil Magasinet at finde nye steder at fotografere dem. Google Maps er et godt sted at få inspiration, men de bedste lokationer har det med at dukke tilfældigt op, når vi er ude at teste biler.

Forleden aften kom jeg forbi den nye Royal Arena i Københavns Ørestad. Her kunne jeg parkere testbilen på en øde parkeringsplads med den flotte bygning i baggrunden. Et oplagt sted at fotografere næste uges stortest med fire biler.