På Bil Magasinet er vi så heldige at have en dygtig grafiker til at "fremkalde" vores billeder. Derfor har jeg brugt mere tid på bogstaver til Bil Magasinet end at lære at beherske Photoshop. Jeg kan dog et enkelt trick, som Ebbe Sommerlund fra Bilbasen lærte mig i tidernes morgen. Det kan bruges til at klemme ekstra skarphed ud af et billede: