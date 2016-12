Juuls billedblog: Her er mine 5 favoritfotos fra 2016

NUMMER 5: Ford Focus RS, Bil Magasinet 295, April 2016

Et på Bil Magasinet ret almindelig bil-til-bil foto af en Ford Focus RS. Billedet er skudt ud ad sideruden på en Ford Fiesta, og motivet er ikke usædvanligt. Det er dog sjældent at vi har mulighed for at fotografere ude fra overhalingsbanen gennem et blindt sving. Det var muligt at gøre uden at risikere liv og lemmer, da Ford på forhånd havde fået lov at afspærre vejen til bilfotografering af de spanske myndigheder.

Kamera: Canon 1D X

Objektiv: EF24-105mm f/4L IS USM

Lukkertid: 1/40 sek

Blænde: f/7.1

Brændvidde: 32 mm

ISO: 100