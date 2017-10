Juuls billedblog: Fedt kamera fra Sony

Kameraet er lynhurtigt og fanger testbilen med det samme, da den kører gennem et sving med 70 km/t. Kameraet kan skyde op til 12 billeder per sekund, mens autofokusen arbejder videre i baggrunden. Her kan et Canon 5D Mk. IV ikke være med. Du skal have topmodellen 1D X Mk. II for at gøre det hurtigere.

Med Sony-kameraet er det eneste du skal koncentrere dig om ikke at ryste på hænderne. For at modvirke dét har A99 II et indbygget stabilisator. På et Canon 5D Mk. IV først får dén assistance, hvis du køber objektiver med indbygget billedstabilisator.