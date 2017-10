Juuls billedblog: Brug blitz også når solen skinner

Grimme skygger er et tilbagevendende problem, hvis du skal fotografere en bilmotor i skarpt dagslys. En måde at omgå problemet er at køre bilen ind i total skygge, men det kan være svært, hvis bilen holder ude på en landevej.

Ved at bruge en blitz kan du få farverne til at træde mere tydeligt frem og de uønskede skygger er opløst. Et godt tip er at skyde blitzen op på undersiden af motorhjelmen, så lyset reflekteres derfra og ned på motoren - direkte blitz-lys giver nemlig grimme slagskygger.