Juuls billedblog: 5 tips til et svingbillede

Kåringen af "Årets Bil" i Danmark forløber over to dage. Den første dag bruges på landevej og den anden på Jyllands-Ringen. I den forbindelse havde jeg tidligere denne uge fået tjansen med at fotografere samtlige kandidatbiler i sving på bane.



Til formålet medbragte jeg redaktionens Canon 5D mk. IV kamera og en 70-200 mm telelinse, som er perfekt til hurtige actionbilleder. Samtidig tillader en telelinse, at man står på sikker afstand, når en bil kommer farende.

Jeg brugte følgende indstillinger på kameraet til opgaven:

Lukkertid: 1/160 sek.

Du kan få mere fart i billeder ved en langsommere lukkertid, men 1/160 sek. plejer at give et skarpt billede af kølergrill, det meste af karrossen og undervognens krængning, mens der stadig er masser af bevægelse i hjulene og en sløret baggrund.

Autofokus-indstilling:

Kontinuerlig - på et Canon hedder indstillingen "AI Servo". Sæt også kameraet til at skyde en serie af billeder i stedet for enkeltbilleder.

Billedestabilisering:

Har telelinsen indbygget billedestabilisering, så slå den fra. Af en eller anden grund plejer det at give skarpere billeder med vores Canon-udstyr.

Med indstillingerne på plads, kan vi se nærmere på ugens foto-tips: