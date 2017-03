Juuls billedblog: 15 nemme fototips til din brugtbilsannonce

1. Parker bilen på asfalt foran en neutral, rolig baggrund. På havnemolen eller foran en væg fungerer fint. Placer bilen et par vognlængder væk fra baggrunden, zoom ind og skyd billedet på en lav blænde for at sløre baggrunden. Skarphed er vigtig, så brug gerne et stativ til kameraet for at undgå rystelser.



2. En snavset bil signalerer, at bilen ikke er vedligeholdt, så stik den en hurtig maskinvask og tør den efter med et vaskeskind for at undgå kalkpletter på vinduer og lak.



3. Tænd forlygterne! Det giver liv i billedet.

4. Undgå grimme, hårde skygger på dit billede. Det gør du ved at fotografere bilen tidligt om morgenen, sent på eftermiddagen eller som her, i gråvejr.



5. Husk at dreje forhjulet som her, når bilen fotograferes skråt forfra. Drejer forhjulet den modsatte vej, præsenteres folk for en grim slidbane i stedet for en pæn fælg.