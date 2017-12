Udenfor Silkeborg ligger en fantastisk stump landevej, der både er fotogen og afspærret i den ene ende. Det giver arbejdsro til at lave bilfotos.



Det udnyttede vi i december-nummeret af Bil Magasinet til at fotografere en gul Corvette C6. Kameraet er monteret på højre, bagerste hjørne af bilen med tre sugekopper og et stort fotostativ i kulfiber. Bilen kører ca. 20 km/t, mens kameraet fjernudløses til at skyde billeder med en lukkertid på 1/4 sek.



Den lange lukkertid giver masser af fart i baggrund og fælge. Efterfølgende er kamerastativ og sugekopper fjernet i Photoshop ved at kopiere elementer fra et statisk billede.

© Bil Magasinet