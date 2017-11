Seat Leon ST vil generobre Nürburgring

At Seat har været indehaver af rekorden for den hurtigste stationcar rundt på Nürburgring, har uden tvivl betydet en hel del. Med en 280-hestes Cupra ST med forhjulstræk lykkedes det Seat at komme rundt på 7:58.1 min, hvilket i sig selv var vildt imponernede. Men så kom Mercedes-AMG E 63 S, der med sine 612 hk har over dobbelt så mange kræfter og firehjulstræk. Det betød, at den kunne barbere 13 sekunder af Seat’ens rekord. Den kom rundt på 7:45.19 min.

Men som en anden spansk hidsigprop, vil Seat ikke bare ligge sig ned og have ondt af sig selv. Nej, de vil i stedet sadle lidt om. Ifølge Seat’s marketingschef, Wayne Griffiths, er udgangspunktet stadig en Leon stationcar, men kræfterne er skruet op til 335 hk fra den 2-liters turbomotor, og som AMG’en får den firehjulstræk, udstødningen er lånt fra en ekstern tuner, ABT. Der er basalt set tale om en stationcar-udgave af den nyligt lancerede Seat Leon Cupra R, som kun bliver produceret i 400 eksemplarer og har 310 hk.

Det kan umiddelbart virke som et umuligt projekt, eftersom AMG’en stadig har næsten dobbelt så mange kræfter. Men kigger man på vægten, er der måske en smule håb tilbage. For AMG’en vejer 2.070 kg, mens den lille Leon stationcar ”kun” vejer 1.545 kg. Det er vel at mærke for en standard Leon ST Cupra. Vi kender desværre ikke den præcise vægt for den opgraderede udgave, men den bliver næppe tungere. Det vides heller ikke, hvornår de har planer om at udføre et rekordforsøg på ”Ringen”.