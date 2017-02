Seat's første tyske forbindelse

Alle moderne Seat-modeller bygger på teknik, som kendes fra VW-koncernen, og Seat har været tæt forbundet til VW-koncernen siden 1982.

Men også tidligere har Set benyttet sig af tyske forbindelser. Det skete, da Seat introducerede sin første bil tegnet helt til den spanske fabrik. Seat 1200 Sport hed bilen, som blev introduceret i 1975.

Efter mange år med pruduktion af Fiat-modeller ville Seat gerne prøve selv i midten af 70'erne. For ikke at starte helt fra bunden, ledte fabrikken efter et brugbart karrosseri, og de faldt over en konceptbil fra NSU, præsenteret på biludstillingen i Torino i 1970.

NSU Negal hed konceptmodellen, som var en nydelig, kantet, coupé-agtig bil, som NSU havde planer om at producere. Men året forinden var mærket blevet overtaget af VW, som besluttede helt at droppe NSU-mærket, og således også Negal-modellen.

I stedet købte Seat alle rettigheder til modellen, som var tegnet af den relativt ukendte og uafhænginge italienske bildesigner Aldo Sessano, der er mest kendt for at stå bag linjerne på Mitsubishi Lancer fra 1979.

Frontmotor og firehjulstræk

Teknikken blev dog kraftigt revideret i forhold til konceptbilen. Oprindeligt var NSU Negal en bil med motoren bag og baghjulstræk. Seat konverterede den til frontmotor og forhjulstræk og genbrugte desuden meget af teknikken, herunder motorerne, fra Fiat-tiden. Ligheden med den tyske konceptbil er dog ikke til at tage fejl af.

Seat 1200 Sport blev introduceret i 1975. Den var fra starten kun tiltænkt det spanske hjemmemarked, og eksporten var lille, hvorfor modellen ikke er kendt udenfor Spanien. Ikke desto mindre er det en nydelig lille 2+2, som det hedder, når bagsæderne er separate og små.

Der blev produceret i alt 19.332 eksemplarer af bilen fra 1975 til 81.