Har Seat skabt et samlerobjekt?

Med al respekt for Seat, så er det ikke lige bilmærket, man forbinder med samlerbiler fremstillet i et begrænset antal med investeringspotentiale. Men noget kunne tyde på, at Seat forsøger at ændre lidt på den opfattelse.

Opskriften er i og for sig enkel: Byg en eftertragtet super-GTI, som folk gerne vil have fingrene i, og fremstil den i et begrænset antal – helt præcist 799 eksemplarer.

Det er første gang, at Seat nogensinde har produceret en gadebil i et begrænset antal. Inspirationen kommer uden tvivl fra søsterbilen, Volkswagen Golf GTI Clubsport S, som er produceret i 400 eksemplarer.

Udstyret med en 2-liters turbomotor yder den nye Cupra R 310 hestekræfter, hver og én sendes direkte til forhjulene via en 6-trins manuel gearkasse, hvilket er den eneste gearkasse, du kan få den med.

For at tøjle de mange kræfter på forhjulene, er Cupra R udstyret med et lækkert mekanisk spærredifferentiale, som altid søger for at sende kræfterne derhen, hvor der er brug for det.

Folkene hos Seat har ikke kun arbejdet med det mekaniske, de har også foretaget flere kosmetiske ændringer. Den har fået større luftindtag og flere diskrete kulfiber-detaljer, som inkluderer frontspoiler og en diffuser bagpå.

Den nye Seat Leon Cupra R er mekanisk set identisk med den yderst eftertragtede VW Golf GTI Clubsport S, men indvendig er den ikke ligeså hårdkogt. I modsætningen til Golf’en, har Leon Cupra S bagsæder, så der er plads til hele familien.

Om det bliver en god investering eller ej, er svært at sige på forhånd, men kigger man på VW Golf GTI Clubsport S, står flere af dem allerede til salg for mere end nyprisen. Basisprisen i Tyskland var 38.000 euro for GTI’en og allerede nu, er flere af disse til salg til priser op imod 60.000 Euro. Om historien gentager sig med Seat Leon Cupra R, kan kun tiden vise.