Fra tegning til produktion: Her er tallene bag Seat's bilproduktion

Martorell-fabrikken nær Barcelona i Spanien danner grundlaget for langt størstedelen af den spanske bilproduktion. Den dækker et areal på over 2,8 millioner kvadratmeter, hvilket svarer til 400 fodboldbaner, og fabrikken producerer ca. 400.000 biler om året. Men der er andre mindst lige så imponerende tal i spil, når man dykker ned i produktionen af en bil.

Der går som regel ca. fire år fra det første koncept, og til en reel bil produceres, men alle nye modeller begynder på præcis den samme måde; med blyant og papir. Indtil designeren lægger sig fast på det endelige design, tegnes der ofte over 1.000 skitser. Hos Seat's tekniske center bliver tegningerne til 3D-elementer i form af lermodeller, som kræver over 5.000 kg ler at forme.

Det tager tre års intenst arbejde at skabe en ny farve, og på Martorell-fabrikken anvendes der i alt 6,4 millioner liter lak om året, hvilket er nok til at male Eiffeltårnet 100 gange. På det tekniske center er der ansat over 900 ingeniører, som udvikler modellerne og udfører over 55.000 simuleringer om året med fokus på sikkerhed og komfort i bilerne.

Før en ny model kommer til salg, tester ca. 50 ingeniører prototyperne ved at køre dem helt til grænsen i forbindelse med over 1.200.000 kilometers sommer- og vintertestkørsler i ørkener og på isbelagte veje.

På værkstederne er over 2.000 robotter beskæftiget med at samle de over 3.000 dele, som udgør en bil. Ved afslutningen af processen bliver 80 procent af produktionen eksporteret til de 75 lande, som Seat opererer i.

Nøgletal i produktionen