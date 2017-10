Video: Seat Arona bliver måske Årets Bil 2018

I denne uge var der masser at lave på Bil Magasinet. Bl.a. var det mest af redaktionen til Årets Bil 2018 i Silkeborg, hvor vi hver især skulle udvælge fem kandidater, som vil ende i finalen. Én af de biler, som jeg ret hurtigt faldt for, er Seat Arona, som har en masse gode ting kørende for sig. Det er en crossover, som er den bilklasse, hvor der sker rigtig meget i øjeblikket, og med priser fra 169.900 kr. med nødbremse og aircondition som standard, er det svært at se, hvordan det kan blive meget bedre. Af samme grund stemte jeg den ind, som én af mine fem finaledeltagere, hvilket du kan læse mere om hér.

Inden da, så husk lige at se min introduktion til Seat Arona herunder.