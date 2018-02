Vi tester Porsche'ns dæk for skader og får foruroligende resultat

Vi monterede et af Porsche'ns fordæk og fik denne besked. Dækket "slår" med 21 kg. Det kan forbedres til 18,5 kg, hvis vi justerer lidt på det, men det er stadig alt for meget i forhold til, hvad man anbefaler at køre med – man skal gerne under 9 kg og helst under 5 kg. Samtidig kunne maskinen vise, at der var ét bestemt punkt på dækket, der var slemt, hvilket giver god mening i forhold til, at bilen har stået for længe på samme sted, og derfor er blevet kantet. Øv!

Det er ikke sådan, at det er livsfarligt (det virkelig livsfarlige problem kommer vi til om lidt) at køre videre med, men det giver så forringede køreegenskaber, at det ikke giver så meget mening at køre videre med – specielt ikke, når det er en sportsvogn.