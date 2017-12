"Vi kører to Pagani'er i Danmark, og har gåsehud fra første sekund"

En tur på Jyllandsringen i regnvejr...

På dagen skulle vi møde med de to biler på Jyllandsringen. Det var vores gode venner hos Lysdahl Simonsen i Silkeborg, som havde hjulpet med at få aftalen i stand, og Søren Juul og jeg var spændte som flitsbuer, da vi ankom. Bare at se de to biler i levende live var nok til at give mig gåsehud. En Zonda F er for mig en af de helt store kunstværker indenfor biler, og jeg kan ikke få nok af den. Og det er heldigt, for denne dag fik jeg endda også den store ære at komme bag rattet af den.

Først rundt på en meget våd Jyllandsringen. Jeg kørte helt stille og roligt, og det vigtigste var, at få vores kørebilleder i kassen uden at lave en skade eller andet. Bare det at trille i en Zonda er bare en kæmpe oplevelse – og så at køre rundt med to Pagani'er! Jeg havde gåsehud hele tiden.