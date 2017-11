Ferrari F2001 kørt af Schumacher

En ny gruppe af biler er på vej ind på samlerbilscenen, og de kører stærkt – rigtig stærkt. Det er nemlig blevet mere og mere populært for verdens rigmænd at have nogle ægte racerbiler i deres samling, og hvad bedre end en Ferrari F1-racer fra 2001-sæsonen, hvor Michael Schumacher opnåede to Grand Prix-sejre med den.