Richters Garage drømmer om en ægte racerbil

Hvor finder man en Cup-bil?

Min tanke er egentlig, at jeg, som stort set alle andre bilnørder, godt kan lide at køre lidt banekørsel engang imellem. Jeg har flere biler, men jeg har ikke lyst til at ombygge dem til banekørsel, og da slet ikke min 944 Turbo, fordi den står pinligt original. Derfor var min tanke: Hvad nu hvis man kan finde en original 944 Turbo Cup-bil fra dengang? Så behøver jeg jo slet ikke lave noget om. Så burde bilen jo være klar til at køre direkte ud på en racerbane.

Jeg er dog ikke naiv nok til at tro, sådan noget er gratis, for de er ret sjældne, men det kunne da være sjovt at lege med tanken alligevel.