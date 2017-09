Richters Garage: Den dag jeg kørte den mægtige Bugatti Veyron

Ved Vejle er det dog tid til at holde ind på en tankstation for at få fyldt noget V-Power på Bugatti’en, som er opgivet til at gå 4,1 km/l – på en god dag. Her bliver det tid til at svare på spørgsmål fra alle dem på tanken, som lige skal have et glimt af hyperbilen. Bagefter sætter jeg mig ind. Startermotoren siger ikke som på en normal bil. I stedet lyder det mere som et godstog, der startes op. Det er så tydeligt, at der bag mig ligger så meget mekanik, at en menneskehjerne nærmest ikke kan fatte det hele. 8,0 liter, 16 cylindre, 10 kølere, fire turboer og så et sæt bagdæk, der er 365 mm i bredden.

© Mathias Brandt