Richters Garage: Billigt service til den store Porsche "Turbo"

Jeg har haft min Porsche 996 Turbo i et par år nu, og på trods af nærmest ikke at have kørt i den, så er jeg helt vild med den. Bilen var en af mine helt store drømmebiler, da jeg var mindre, og hjemme på hylden står også en identisk bil i størrelse 1:43, som jeg købte, da jeg var 13 år gammel. Så det er i sandhed en drøm, der er gået i opfyldelse.

Idéen var, at jeg ville flexlease bilen denne sommer i stil med det setup, Mikkel Thomsager kører på sin Ferrari 360 Spider. Jeg må dog sande, at man ikke både kan blæse og have mel i munden. For et par måneder siden købte jeg en lejlighed i København, og de har jer, som har fulgt med i boligpriserne herovre, vil vide, at det kræver en god portion penge for at komme med i det game. Af samme grund blev den gule BMW M3 solgt, og det er også grunden til, at jeg har valgt at udskyde flexleasing-idéen til 2018 i stedet.

Én af de ting, jeg ikke kunne udskyde var, at 996 Turbo'en stod overfor et olieservice. Selv om jeg godt kunne gøre det selv, ved jeg også, hvor stor en værdi stemplerne i servicebogen har, hvilket gør, at jeg vil overlade det til professionelle. Så jeg tog en tur til Vejle med bilen.