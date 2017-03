Den årlige biludstilling i Genéve er netop skudt i gang, og det strømmer ud med fede bilnyheder. Jeg er desværre bænket ved arbejdscomputeren på Frederiksberg med andre opgaver samt en lejlighedsflytning, så jeg må iagttage showet fra afstand.

En af de biler, jeg har glædet mig allermest til at se, er den nye Porsche 911 GT3. Jeg regnede ikke med, at den ville være nogen revolution, og det er det heller ikke – men igen, hvornår har en 911'er nogensinde handlet om revolutioner? Alligevel er det bare fedt hver gang, tyskerne fintuner en af de bedst kørende sportsvogne på markedet.

Modellen har fået opgraderet motoren fra 3,8 liter til 4,0 liter. Faktisk har man genbrugt motoren fra den gamle RS'er, og så givet den lidt ekstra omdrejninger. Den nye GT3 rammer 9.000 o/min! At ramme 9.000 o/min i den nye GT3 i et eller andet episk bjergpas i Europa står pludselig øverst på min to-do-liste for 2017. Jeg lover at optage en video af det (hvis Porsche giver mig lov til at låne en bil. Please!).

Endnu mere vigtigt er dog, at det nu bliver muligt at bestille sin GT3 med manuelt gear. Sidste år fik vi 911 R, som var en særlig limiteret variant af Porsche 911. Samlerne kastede sig over den som glubske hunde, da de fandt ud af, at den var udstyret med en speciel 6-trins manuel gearkasse. Det samme gear kan i fremtiden bestilles i GT3. Du kan dog stadig få GT3 med det velfungerende PDK-gear.