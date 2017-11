Nu kan du nørde alt om Tesla Model 3, uden det koster en krone

Nørd igennem i Tesla Model 3's instruktionsbog

Tesla kæmper en indædt kamp om at få produktionsapparatet bag den nye Model 3 til at virke efter hensigten. Indtil videre har det betydet, at der er færdiggjort langt færre biler, end de regnede med, og kunderne er snart ved at være træt af at vente. En af de ventede amerikanske kunder ville dog gerne forberede sig på sit nye køretøj, så han ringede ind til Tesla og spurgte, om han kunne få instruktionsbogen tilsendt? "Ingen problem", svarede de, og så sendte de ellers en 160-siders pdf-fil, som er den originale instruktionsbog til netop Tesla Model 3, som han siden har været så flink at lægge op på nettet. Og du kan bladre i den herunder.