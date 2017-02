Kom helt tæt på: Endelig lidt kunst til bilnørden

Kronjuvelen i rækken af Art Cars er uden tvivl denne: En BMW M1 Procar udsmykket af Andy Warhol. M1 i sig selv et kunstværk, og den bliver på ingen måde ringere af, at have været under Warhol's pensel. Bilen er malet helt i hånden, og idéen var at Andy Warhol skulle male M1'eren, mens et filmhold optog det hele.

Sceancen skulle finde sted hos en autolakerer lidt uden for München. Da Andy Warhol ankom gik han dog straks igang med pensel og maling. Efter kun 24 minutter var bilen klar og først i dét sekund ankom kameraholdet.

Angiveligt skulle Andy have peget over på autolak-firmaets ejers spritnye BMW og spurgt, om han ikke bare skulle gå i gang med at male den også? Det frabad ejeren sig dog om – og det var dumt.