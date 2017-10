Kom bag rattet af 700 fantastiske køretøjer hjemme i stuen

Der er dog én detalje ved spillet, som jeg synes er mindre heldig, og det er de såkaldte "Prize Crates". Kort sagt er det nogle kasser man køber for en given pris, og så ved man ikke, hvad der er indeni. Der kan gemme sig biler, penge eller andre ting. Faktum er bare, at tredje gang man har købt en kasse for et astronomisk beløb, som groft sagt bare indeholder en skodøse, du ikke kan bruge til noget, så bliver du lidt træt at konceptet. Det ville give mere mening, helt at fjerne lotteri-delen fra et spil som Forza Motorsport 7.