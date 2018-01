Investeringsbiler: 3 perler med muskler, du kan tjene penge på

Dette er den hellige gral indenfor Bugatti EB110. Ikke nok med, at bilen er en af de meget sjældne Super Sport-varianter, det er også en af prototyperne, som fabrikken brugte til at udvikle bilen yderligere. Denne eksemplar blev brugt til at udvikle tre ting: En motorhjelm i kulfiber, et forbedret gearskifte og så et nyt tanksystem.

Normalt har en EB110 to brændstoftanke, som er separate, og de skal fyldes hver for sig. Løber den ene tank tør, kører motoren kun på seks cylindre, mens de resterende seks cylindre stadig trækkes rundt af krumtappen, hvilket er et problem. Prototypen her har brændstoftanke, som er forbundet med hinanden. Det betyder, at du kun skal fylde benzin på ét sted, og hvis du løber tør, går alle 12 cylindre ud samtidig.