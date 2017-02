En Porsche 356 er i sig selv en temmelig unik bil. Det er en af mine favorit-Porsche'r – blandt andet fordi det netop var en 356'er, der i en karry-gul udgave var med i filmen "Olsen Banden i Jylland" – men den her specifikke bil er noget helt særligt.

Bagpå sidder nemlig et emblem, som afslører, at bilen har tilbragt intet mindre end 800.000 kilometer på vejene. Trods det er bilen i fornem stand, og den flotte patinering er bare prikken over i'et. Her kan du se den imponerende bil.