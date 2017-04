Her er fremtidens hotte samlerbiler

Hvert år strømmer tusindvis af bilentusiaster til Essen i Tyskland for at deltage i den årlige klassiske bilmesse kaldet Techno Classica. Det er en af de største og samtidig også bedste bilmesser, og der var to grund til, at jeg tog afsted til messen i år.

Det første er, at det er et fantastiske sted, hvis man er interesseret i at se, hvad der kunne gå hen og blive nogle af fremtidens klassikere. I Essen er alt det spændende på udstilling, og man får sig derfor en god fornemmelse af, hvad der hitter lige nu. Samtidig får du også en fornemmelse af, hvad prisniveauet er på forskellige modeller, selv om priserne generelt er lidt højere på de fine messestande.

Den anden grund til, at jeg skulle afsted, var, at min gamle BMW M3, som jeg netop har solgt, ville være udstillet i Essen. AutoLeitner hedder det hollandske firma, jeg solgte bilen til, og de ville udstille den på deres stand i Essen, og det kunne jeg selvfølgelig ikke gå glip af.

Se gensynet med bilen i klippet nedenfor.

Techno Classica varer frem til søndag d. 9. april.