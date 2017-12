Tiden er kommet til at kigge tilbage på et år i bilernes tegn. Noget af det, som jeg bruger meget af min tid på, er at følge med i auktioner for klassiske biler rundt om i verden, og derfor har jeg sammensat en "Top 5" over årets dyreste hammerslag. Vi starter i den lave ende af den øvre liga af samlerbilerne. Bilen er en Porsche 917K, som blev brugt i filmen "Le Mans, der havde Steve McQueen i hovedrollen.