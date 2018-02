Gak gak hos Skat! Udbetaler kæmpe summer på gamle biler

Skat starter med at kigge på, om der er nogle salgsannoncer fra det danske brugtmarked, man kan sammenligne med. Nogle gange er der, andre gange er der ikke. Husk på at mange af disse ældre sportsvogne og luksusbiler er sjældne, så det er ikke lige altid, der er nogen til salg på det pågældende tidspunkt.

Hvis den tilgang slår fejl, hopper de istedet (ligesom man af os andre private) ind på det tyske site Mobile.de, hvor der pt. står syv 944 Turbo Cabriolet til salg. Èn af dem ser du her ovenfor. Et nydeligt eksemplar som står til en pris på 39.800 euro. Den pris, som svarer til ca. 300.000 danske kr., tager Skat så udgangspunkt i, hvorefter de lægger afgiften til bagefter. Afgiften er i runde tal lidt under to tredjedele af handelsprisen, og bum! Så står Skat pludselig med en handelspris i Danmark.

Problemet med det er, at sådan kan man ikke bare regne. Det er en, efter min og andres mening, meget simplificeret måde at anskue en bils værdi på. Handelsprisen er jo bilens pris hos en dansk forhandler inkl. nummerplader. Det er altså, hvad man kan forvente, en kunde er villig til at give for sådan en bil, og det er på ingen måde 750.000 kr.

Jeg indrømmer gerne, at jeg ikke er nogen stor økonom, eller besidder en stor viden indenfor tal, men jeg har da min sunde fornuft, og det her er helt galt.