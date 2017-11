Efterlysning: Hvor gemmer denne japanske sportsvogn sig?

WTF!?! En japansk Delorean?

En gang i mellem støder alle bilentusiaster på en eller anden særlig bilmodel, som man ikke lige kender navnet på. Det skete for mig for et par uger siden. Jeg kom kørende på Frederiksberg lige tæt ved, hvor jeg bor, og i den lange stribe af parkerede biler fik jeg noget af en overraskelse. En lille blå bil med mågevingedøre og et sportsligt design. Jeg var ikke i tvivl om, at den var af japansk oprindelse, og jeg skulle lige til at tage et billede af mig med min telefon, da bilen bag mand, som havde en tydeligvis ikke særligt bilentusiastisk person bag rattet, begyndte at dytte. Af frygt for at ende i en roadrage-skandale midt på Frederiksberg, kørte jeg videre. Men jeg stoppede ikke med at tænke over, hvad det mon var for en bil.