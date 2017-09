Den hylemorsomme hatchback er tilbage med turbo

Motoren i den nye er en 1,4-liters Boosterjet-maskine, hvilket grundlæggende set bare er et fint ord for at beskrive, at den har turbo. Det er første gang, vi ser en Swift Sport med turbo, og det betyder, at den kommer til at få noget mere moment, end den nogensinde har haft. I alt er der 140 hk og 230 Nm klar til at flå forhjulene rundt. Det er noget mere end forgængeren, der måtte nøjes med 160 Nm ved et højere omdrejningstal.

Alt i alt så glæder (en del af) redaktionen sig til at prøve den næste generation Swift Sport, så snart den lander på dansk jord.