Bye bye, BMW M3: Richter siger farvel til den dakar-gule tysker

Faste læsere af Bil Magasinet vil kunne genkende den dakargule BMW M3 på billedet ovenfor. Det er nemlig min, og jeg har ejet den siden 2009. Det mærkelige er dog, at selv om jeg har ejet bilen i så mange år, har jeg aldrig haft den på plader. I stedet har den stået stille i min garage, hvor den har fået tid til at modne – præcis som go' vin.

Men nu er tiden kommet til, at den skal videre til en ny kustode, som vil passe på den, præcis som jeg har gjort. Derfor er bilen blevet solgt, men lige inden den røg afsted med autotransporteren, nåede jeg at lave denne lille video, du kan se nedenfor. Og er du interesseret i at læse mere om afskeden med den gule BMW M3, så glæd dig til Bil Magasinet nummer 309, der udkommer d. 10. maj.