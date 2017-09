Vi slipper 400 hk løs på Fyn i en af vores James Bond-favoritter

Alt er unikt indeni

Det første, som slår mig bag rattet af BMW Z8, er, hvor gennemarbejdet alting er. Alene designet af kabinen er så gennemført, at man hele tiden tager sig selv i at finde nye små detaljer. Utroligt nok er det faktisk kun knapperne til sædevarmen, som blev hentet ned fra BMW’s eksisterende reservedelshylder. Resten blev lavet unikt til Z8.

Specielt rattet er værd at nævne, for det er udført som et sandt kunstværk med sine lange metaltråde, som holder ratkransen og navet sammen. Drejeknapperne under luftdyserne i midten er samtidig udført i aluminium, og de drejer med en lækker præcision. Rødt læder vil normalt være en lige lovlig farlig kombination i en roadster, men i Z8 er det som om, det fungerer. Det røde læder hører sig til på en måde, og det giver mening at skeje ud fra mængden.

Egentlig er det svært overhovedet at forstå, at denne bil skulle være 18 år gammel, for den virker ligeså frisk som i 1999, da den kom frem. Eneste hint om alderen finder jeg i midterkonsollen, hvor en Motorola-klaptelefon ligger og vidner om, at der kan ske en hel del på to årtier. En ting, der er vigtigere end små interiørdetaljer, er motoren.