Afsløring: Porsche's første stationcar er slet ikke den første

Porsche har netop lanceret sin første stationcar. Den hedder Panamera Sport Turismo, og jeg har netop været så heldig at tilbringe et par dage i den første bil, som har ramt den danske jord. Jeg fik udleveret nøglerne til bilen, som ovenikøbet var en Turbo-variant med 550 hk, og så fik den ellers ikke lov til at stå stille. Damn, det er en forbistret hurtig luksusbil, og det virker helt vildt, når du aktiverer Launch Control og mærker, hvordan alle fire hjul spinner rundt i jagten efter greb. Nå, nok om det, for en egentlig test af bilen kommer i en senere udgave af Bil Magasinet (eller du kan læse Jacob Dalby's første indtryk af modellen hér).

For det, jeg hæftede mig ved, var, at denne bil bliver markedsført som Porsche's første egentlige stationcar. Men er det nu også det? Efter jeg afleverede nøglerne og bilen tilbage igen, fandt jeg en ledig stund, hvor jeg kunne undersøge sagen nærmere, og faktisk er der noget sandhed i min undren. Sport Turismo er nemlig ikke den første stationcar fra Porsche.