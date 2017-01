Årets tre vildeste biloplevelser i Richters Garage

Den legendariske Bugatti Veyron med 1.001 hk kom på gaden tilbage i 2005. Bilen er blevet en levende legende på grund af sin topfart på over 400 km/t, bilmærkets lange historie, og så på grund af den sans for detaljen, bilen er produceret ud fra. Ønsket om at få lov til at prøve et eksemplar har altid stået meget højt på min ønskeliste, men det er aldrig lykkedes – lige indtil en dag i 2016.

Her fik jeg nemlig muligheden for at køre en Veyron på et stint fra Hamborg og til Danmark, og det blev en kæmpe køreoplevelse. Jeg nåede slet ikke op i nærheden af bilens topfart, for adskillige vejarbejder og megen trafik satte en solid stopper for højhastighedskørsel. Eller jo, jeg nåede da lige over 270 km/t, men det er som om, det stadig er gå-tempo i en Bugatti Veyron.

W16-motoren er så stor og kraftfuld, at maskineriet mere føles som en jet- eller togmotor end noget, som bør sidde i en bil. Kræfterne er uendelige, og en Veyron bliver ved med at trække ligegyldigt hvor hurtigt, du kører.

Artiklen omkring min tur i Bugatti'en er endnu ikke blevet publiceret i Bil Magasinet, men det kan du roligt regne med, at den bliver på et tidspunkt i 2017.