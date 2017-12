5 julegaveønsker fra Richters Garage

Julen handler om flere ting, men gaverne er nok én af dem, der står øverst på vores to-do-lister. Hvis du kender nogle biltosser, og har brug for lidt hjælp, så deler jeg dog gerne ud af mine egne gaveønsker, hvis det kan hjælpe med at holde julestresset væk derude. Jeg har bevidst skåret striben af fullsize bil-ønsker væk, da de ikke rigtig kan være under træet alligevel (men julemand, hvis du læser med, så skal min McLaren F1 være grønmetallic med sort læder, og så skal den have High Downforce-pakken med LM-fælge, tak!). Min liste rummer fem ting, og de er listet op i forhold til prisen.

Alfreds Autoalfabet Candylab legetøjsbiler Sony hørebøffer Porsche Bluetooth højttaler Huawei smartphone

Vi starter med den billigste:

1. Alfreds Autoalfabet af Christian Grau

Dette er en børnebog, som du kan give til de yngste i familien, der drømmer om en dag at komme ud at køre bil Der er dog også nogle illustrationer, der vil interessere de voksne. Bogen er del op i en stribe humoristiske og velskrevne bilrim, som bilnørden Christian Grau har kreeret. Jeg ønsker mig, så jeg kan læse den op for min niece (og også kigge lidt i den selv...). Bogen er et must i enhver husstand med børn.