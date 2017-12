4 super-offroadere der med sikkerhed får dig hjem til jul

Hvis du som jeg skal køre på tværs af landet for at holde juleaften, så har du selvfølgelig gjort dig nogle tanker om, det overhovedet kan lade sig gøre – for hvad nu hvis der pludselig daler 30 cm sne ned fra himlen? Frygt ej, for jeg har været i arkivet for at finde fire klassiske biler, der med sikkerhed kan få dig hjem til jul.

Lamborghini LM002 GMC Syclone Monteverdi Safari Mega Track





Ok, det er ikke lige sikkert, du kender disse modeller, men så har du bare endnu mere grund til at læse blogindlægget til ende.