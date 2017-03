Den første bil er en Bentley Continental R af den gamle skole. Det er en model, som er gået lidt i glemmebogen, men ikke i min verden.

Til Retromobile i Paris, så jeg adskillige Continental R på auktion, og de solgt til lave priser på trods af, at de er forholdsvis sjældne.

Bilen på billedet er en Mulliner Edition med 'Widebody'-karrosse produceret i 158 eksemplarer. Sidstnævnte er et must i min verden, for det betyder, at skærmene er bygget en lille smule ud. Ikke for meget men heller ikke for lidt – diskret på den dyre måde.