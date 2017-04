Teknisk nostalgi: Da navigation var et kort lavet af papir

Da jeg var unge i 80'erne var bilens anlæg lige så vigtigt som bilen selv, og Bilstereo var noget man eftermonterede. Jeg var fan af Pioneer-anlæg og jeg adskillige. Faktisk havde jeg flere Fiat 127, fordi jeg havde bygget et anlæg, der passede i sådan en.

Men jeg drømte om Alpine, som var det fedeste mærke. I år kan Alpine Electronics fejre 50 års jubilæum. Det hele startede i 1967 som et joint venture mellem Alps Electric og Motorola INC, og to år senere efter blev det store produktionsanlæg i Iwaki grundlagt. Der er også her Alpine har hovedkvarter i dag. Alpine-navnet kom dog først til i 1978.