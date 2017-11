Porsche: Semi-targa

Den undskyldning kunne jeg ikke henvise til, da jeg kom bag rattet af Toyota Supra i 1993. Den europæiske version havde targa-tag som standard, men her var masser af power, og alt hvad jeg kunne ønske mig af en sportsvogn.

Eneste effekt i forhold til taget var, at det larmende stormvejr blev til en organ i lydstyrke, men ved hastigheder over 200 km/t kunne det da mærkes i håret. Jeg endte med at glæde mig over, at der var udsigt til himlen, når taget var monteret.

Den første 911 Targa

Porsche har mangeårig tradition for targa-modeller, og angiveligt var det Porsche, der etablerede om ikke begrebet, så i hvert fald navnet med 911 Targa i 1966.

Targa betyder plade på italiensk, heraf navnet – omend nogle mener, at navnet skal ses i forbindelse med det italienske racerløb Targa Florio.

Løsningen skyldtes Porsches frygt for, at de amerikanske myndigheder i midten af 60'erne ville forbyde roadstere af sikkerhedsmæssige årsager. Det skete som bekendt ikke, men bilen blev sendt på markedet alligevel.

Siden har der været en Targa-version af alle 911 generationer, om end 996-modellen fra 2002 blev noget udvandet. Targa-løsningen var reelt et stort soltag. Den løsning overlevede til 911-generationen efter, og den blev også brugt i 924 og 944 Targa.