Svaret på det store spørgsmål

Holder i Citroën C3 Aircross

Idag opdagede jeg så, at den Citroën C3 Aircross, som jeg ellers ikke har været begejstret for, har en rigtig mobiltelefonholder.

I Citroën'en skjuler holderen godt nok en tredjedel af skærmen, men der er en holder, og den er placeret, så i hvert fald noget af telefonens display er synligt.

Men derudover er et utroligt så få biler, der har en dedikeret endsige brugbar plads til mobiltelefonen, så du har udsyn til den, mens du kører. Jeg fatter ikke, at jeg er den eneste chauffør i verden, der stiger ind bilen, for at ligge min mobiltelefon et sted, hvor jeg kan se skærmen.

Senest er induktionsladning blevet det nye hit. Altså landning af mobiltelefonen ved blot at lægge den på et bestemt felt i midtkonsollen.

Men selv med den i fokus, lykkes det mange bilproducenter at få mobiltelefonen placeret, så man ikke kan se mobiltelefonens skærm.

Jeg fatter det ikke.

Er jeg den eneste chauffør i verden, der gerne vil have udsyn til mobiltelefonens display, når jeg kører bil?