Skal vi have klip i kørekortet for at holde på rattet?

Antallet af bøder, som politiet har uddelt til bilister, der kører bil, mens de benytter håndholdt mobiltelefon, er godt og vel halveret på to år.

I 2015 blev 41.543 sigtet for at betjene en håndholdt mobiltelefon, mens de kørte bil. I 2017 blev det til 19.926 sigtelser.

Så derfor skal straffen for at gøre det skærpes fra en bøde til bøde og klip i kørekortet.

Øhhh, jow, du læste rigtigt: Trafikministeren Ole Birk Olesen vil ifølge DR stramme reglerne trods et kraftig fald i antallet af forseelser. Det giver sgu ikke mening og virker pop-politisk uden bund i sund fornuft.

Ifølge DF-ordfører Kim Christiansen skyldes faldet, at politiet har lavet mindre kontrol.

"Der kan jo ligge to ting i de tal. Der kan ligge en manglende kontrol på vores veje. Jeg ved jo, at politiet har knappe ressourcer. Det er den ene ting. Den anden er, at 20.000 hændelser stadig er alt, alt for mange. Hvis det resulterer i 20.000 ulykker, så er det 20.000 for mange," udtaler han til dr.dk.

Han overser fuldstændig den indlysende årsag til det faldende antal bøder, nemlig at langt de fleste nye biler er udstyret med bluetooth-systemer, som ikke bare gør det lovligt, men også langt mere bekvemt at tale mobiltelefon i bilen, fordi det håndfrit.