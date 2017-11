Toyota er verdens største bilproducent, og mærket har selvsagt et stort salg på hjemmemarkedet, og Tokyos største Toyota-forhandler er således meget mere, end blot en bilforretning.

Fraktisk er det et helt indkøbscenter komplet med kæmpe dyrehandel, supermarked og specialforretning og bilmuseum. Læs om Toyota historie her.

Venus Fort indkøbscentret i Tokyo-bydelen Odaiba, ligner umiddelbart et traditionel indedørs outlet, med mærkeforretning af alle slags inklusive en hel etage med dyreforretninger.

Ser man på kortet over faciliteterne støder man på et stort område kaldet History Garage, som simpelt hen er et stort bilmuseum med mere en 50 klassiske biler.