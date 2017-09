Rygtebørsen: Danske mikrobiler vil stige i pris med afgiftsomlægning

I løbet af weekenden har jeg forsøgt at samle tråde hist og her. Det er ikke blevet til et komplet billede, men her er et bud på, hvor forhandlingerne om bilafgifterne står lige nu - og hvor de ender.

I stedet for den nuværende løsning med 105 pct af de første 106.600 kr og 150 pct af resten indføres én fast afgift på 110 procent. Det vil faktisk gøre de billigste biler en smule dyrere, mens alle biler over ca. 150.000 kr. reelt bliver ca. ti pct billigere.

Hertil kommer en eller anden for for teknisk regulering, som skal tilgodese sikkerhedsudstyr, og så bliver de kendte afgiftshuller lukket.

Sådan tror jeg, det kommer til at se ud, og det kan ligge fast allerede fra på fredag. Men jeg kan tage fejl (og blive til grin), og reelt bør du vente med at handle bil - desværre.

Vil du have en af de allerbilligste biler, dem til under 120.000 kr., er risikoen lille, og vil du lease en bil, er risikoen heller ikke stor. Men lige nu tør heller ikke leasingselskaberne give dig et fast tilbud.

Det samme er tilfældet, hvis du skal købe og give en bil i bytte. Forhandlerne ved ikke, hvad den er værd i øjeblikket.